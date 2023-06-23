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  1. В Украине

Где можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оплатить их

20:59, 23 июня 2023
Один из вариантов – оплатить штраф в отделениях банка или в полиции, или же использовать онлайн-сервисы.
Где можно проверить наличие штрафов за нарушение ПДД и оплатить их

Украинцам напомнили о наличии различных сервисов для погашения штрафов за нарушение ПДД. Существуют официальные сервисы и приложения, которые могут оказать помощь в этом вопросе, сообщает Центр Авто.

Один из вариантов — оплатить штраф в отделениях банка или в полиции, или же использовать онлайн-сервисы.

Есть возможность воспользоваться терминалом полицейского, который находится на месте нарушения, и оплатить штраф непосредственно через него. Для этого нужна банковская карта с достаточной суммой денег.

Другой вариант — использовать банковские терминалы в управлении полиции.

Эта схема почти такая же, как и первая, но вы можете оплатить штраф не сразу на месте, но вам нужно будет зайти в полицию, что не всегда удобно.

Кроме этого, есть несколько онлайн-сервисов, которые помогут оплатить штраф без выхода из дома или машины.

Например, «Штрафы UA» — это сервис, который работает через мобильное приложение.

Вы можете сразу получить квитанцию об оплате и информацию о погашении постановления. Здесь нужно ввести минимальное количество данных, но следует учитывать наличие комиссии.

Приложение «Приват24» также поможет вам погасить штрафы.

В нем можно найти нужную категорию в списке, выбрать область и тип платежа. Затем введите реквизиты, такие как ФИО, серию и номер постановления, назначение платежа и сумму. После этого вы сможете нажать кнопку «Оплатить», но следует помнить, что для использования этого приложения нужно быть клиентом соответствующего банка.

Другой вариант — воспользоваться сервисом «Дія».

Для этого надо скачать соответствующее приложение на смартфон, добавить водительское удостоверение в электронный кабинет водителя. В разделе «Услуги/Штрафы за нарушение ПДД» можно выбрать карточку штрафа и выбрать способ оплаты: карточкой, Apple Pay или Google Pay. После оплаты вы получите подтверждение «Оплачено».

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