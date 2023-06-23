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  1. В Україні

Де можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити їх

20:59, 23 червня 2023
Один з варіантів – сплатити штраф у відділеннях банку чи в поліції, або ж використати онлайн-сервіси.
Де можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити їх

Українцям нагадують про наявність різних сервісів для погашення штрафів за порушення ПДР. Існують офіційні сервіси та застосунки, які можуть надати допомогу в цьому питанні, пише Центр Авто.

Один з варіантів – сплатити штраф у відділеннях банку чи в поліції, або ж використати онлайн-сервіси.

Є можливість скористатися терміналом поліцейського, який знаходиться на місці порушення, і сплатити штраф безпосередньо через нього. Для цього потрібна банківська картка  достатньою сумою грошей.

Інший варіант – використовувати банківські термінали в управлінні поліції.

Ця схема майже така ж, як і перша, але ви можете сплатити штраф не одразу на місці, але вам потрібно буде зайти в поліцію, що не завжди зручно.

Окрім цього, є декілька онлайн-сервісів, які допоможуть сплатити штраф без виходу з дому чи машини.

Наприклад, "Штрафи UA" – це сервіс, який працює через мобільний додаток.

Ви можете одразу отримати квитанцію про оплату і інформацію про погашення постанови. Тут потрібно ввести мінімальну кількість даних, але слід враховувати наявність комісії.

Додаток "Приват 24" також допоможе вам погасити штрафи.

В ньому можна знайти потрібну категорію в списку, обрати область і тип платежу. Потім введіть реквізити, такі як ПІБ, серію та номер постанови, призначення платежу і суму. Після цього ви зможете натиснути кнопку “Сплатити”, але слід пам’ятати, що для використання цього додатку потрібно бути клієнтом відповідного банку.

Інший варіант – скористатися сервісом "Дія".

Для цього треба завантажити відповідний додаток на смартфон, додати водійське посвідчення до електронного кабінету водія. У розділі "Послуги/Штрафи за порушення ПДР" можна вибрати картку штрафу та обрати спосіб оплати: карткою, Apple Pay або Google Pay. Після оплати ви отримаєте підтвердження "Оплачено".

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