Де можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР та сплатити їх

Один з варіантів – сплатити штраф у відділеннях банку чи в поліції, або ж використати онлайн-сервіси.

Українцям нагадують про наявність різних сервісів для погашення штрафів за порушення ПДР. Існують офіційні сервіси та застосунки, які можуть надати допомогу в цьому питанні, пише Центр Авто.

Один з варіантів – сплатити штраф у відділеннях банку чи в поліції, або ж використати онлайн-сервіси.

Є можливість скористатися терміналом поліцейського, який знаходиться на місці порушення, і сплатити штраф безпосередньо через нього. Для цього потрібна банківська картка достатньою сумою грошей.

Інший варіант – використовувати банківські термінали в управлінні поліції.

Ця схема майже така ж, як і перша, але ви можете сплатити штраф не одразу на місці, але вам потрібно буде зайти в поліцію, що не завжди зручно.

Окрім цього, є декілька онлайн-сервісів, які допоможуть сплатити штраф без виходу з дому чи машини.

Наприклад, "Штрафи UA" – це сервіс, який працює через мобільний додаток.

Ви можете одразу отримати квитанцію про оплату і інформацію про погашення постанови. Тут потрібно ввести мінімальну кількість даних, але слід враховувати наявність комісії.

Додаток "Приват 24" також допоможе вам погасити штрафи.

В ньому можна знайти потрібну категорію в списку, обрати область і тип платежу. Потім введіть реквізити, такі як ПІБ, серію та номер постанови, призначення платежу і суму. Після цього ви зможете натиснути кнопку “Сплатити”, але слід пам’ятати, що для використання цього додатку потрібно бути клієнтом відповідного банку.

Інший варіант – скористатися сервісом "Дія".

Для цього треба завантажити відповідний додаток на смартфон, додати водійське посвідчення до електронного кабінету водія. У розділі "Послуги/Штрафи за порушення ПДР" можна вибрати картку штрафу та обрати спосіб оплати: карткою, Apple Pay або Google Pay. Після оплати ви отримаєте підтвердження "Оплачено".

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