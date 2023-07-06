На счета пострадавшим в результате теракта на Каховской ГЭС поступят первые выплаты

Помощь от государства в размере 5 тысяч гривен на человека получат первые 532 пострадавших в результате теракта на Каховской ГЕС.

Пострадавшие в результате подтопления начали получать денежную помощь от государства. Об этом говорилось на межведомственном совещании под председательством Вице-премьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук по поводу денежных выплат населению, которое пострадало от наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС.



Уже 2,66 миллиона гривен перечислено на выплату финансовой помощи жителям Херсонской области. Таким образом, помощь от государства в размере 5 тысяч гривен на человека получат первые 532 пострадавших. Согласно их заявлениям, деньги поступят на банковские счета.



Участники совещания обсудили состояние реализации постановления Правительства о выплате денежной помощи жителям Николаева и Херсона, которые пострадали от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС.



Кроме государственной помощи жители этих областей также могут получить финансовую поддержку от международных организаций. Как сообщила представитель организации по кластеру ООН, помощь в размере 6600 гривен уже начислена более 12 тысячам пострадавших от подтопления и начались выплаты.

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