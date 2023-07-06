На рахунки постраждалим внаслідок теракту на Каховській ГЕС надійдуть перші виплати

Допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

Постраждалі через підтоплення почали отримувати грошову допомогу від держави. Про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук щодо грошових виплат населенню, яке постраждало від повені внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Зазначається, що вже 2,66 мільйона гривень перераховано на виплату фінансової допомоги мешканцям Херсонської області. Таким чином, допомогу від держави у розмірі 5 тисяч гривень на особу отримають перші 532 постраждалих. Відповідно до їхніх заяв, гроші надійдуть на банківські рахунки.



Учасники наради обговорили стан реалізації постанови Уряду про виплату грошової допомоги мешканцям Миколаївщини та Херсонщини, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС.



Окрім державної допомоги, жителі цих областей також можуть отримати фінансову підтримку від міжнародних організацій. Як повідомила представниця організації з кластера ООН, наразі допомога у розмірі 6600 гривень вже нарахована понад 12 тисячам постраждалих від підтоплення і розпочалися виплати.

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