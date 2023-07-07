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  1. В Украине

Зеленский встретится с Эрдоганом: о чем будут говорить

12:56, 7 июля 2023
Лидеры обсудят возможные расширения черноморской зерновой инициативы и обмен пленными между Украиной и рф.
Зеленский встретится с Эрдоганом: о чем будут говорить
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле сегодня, 7 июля. Встреча состоится после его визита в Болгарию и Чехию. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, Зеленский и Эрдоган обсудят возможные расширения черноморской зерновой инициативы и обмен пленными между Украиной и россией.

Известно, что Зеленский встретится с лидером Турции Эрдоганом в Стамбуле по итогам визитов в Болгарию и Чехию.

Напомним, что Зеленский подписал в Болгарии декларацию о членстве Украины в НАТО.

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