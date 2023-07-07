Зеленський зустрінеться з Ердоганом: про що говоритимуть

Лідери обговорять можливі розширення чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між України та рф.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі сьогодні, 7 липня. Зустріч відбудеться після його візиту до Болгарії та Чехії. Про це повідомляє The Guardian.

Так, як зазначає видання, Зеленський та Ердоган обговорять можливі розширення чорноморської зернової ініціативи та обмін полоненими між Україною та росією.

Відомо, що Зеленський зустрінеться з лідером Туреччини Ердоганом у Стамбулі за підсумками візитів до Болгарії та Чехії.

Нагадаємо, що Зеленський у Болгарії підписав декларацію про членство України в НАТО.

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