Руководитель предприятия из Киева, не уплативший 17 млн грн налогов, предстанет перед судом

Руководитель предприятия разработал и реализовал схему уклонения от налогов.

Прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя столичного предприятия по обвинению в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, выдаче должностным лицом заведомо ложного официального документа и использовании заведомо поддельного документа (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 ч. 4 ст.358 УК Украины), передает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в 2019 году руководитель предприятия разработал и реализовал схему уклонения от уплаты налогов при ввозе на территорию Украины топлива для реактивных двигателей.

«Так, для минимизации налоговых обязательств предприниматель воспользовался льготным механизмом уплаты налогов, использовав поддельный вексель и отметив в официальных документах ложную информацию о том, что получателем этого топлива является предприятие по обеспечению государственного материального резерва.

Таким образом, руководитель компании уклонился от уплаты 17 млн грн. налогов.

С целью возмещения нанесенного ущерба прокурором заявлен гражданский иск на сумму 17 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемого на общую сумму 5,6 млн грн», - говорится в сообщении.

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