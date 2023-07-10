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  1. В Україні

Керівник підприємства з Києва, який не сплатив 17 млн грн податків, постане перед судом

17:45, 10 липня 2023
Керівник підприємства розробив та реалізував схему ухилення від сплати податків.
Керівник підприємства з Києва, який не сплатив 17 млн грн податків, постане перед судом
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Прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно керівника столичного підприємства за обвинуваченням в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах, видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та використанні завідомо підробленого документа (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України), передає Київська міська прокуратура.

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році керівник підприємства розробив та реалізував схему ухилення від сплати податків під час ввезення на територію України палива для реактивних двигунів.

«Так, для мінімізації податкових зобов’язань підприємець скористався пільговим механізмом сплати податків, використавши підроблений вексель та зазначивши в офіційних документах неправдиву інформацію про те, що отримувачем цього палива є підприємство із забезпечення державного матеріального резерву.

Таким чином керівник компанії ухилився від сплати 17 млн грн. податків.

З метою відшкодування завданих збитків прокурором заявлено цивільний позов на суму 17 млн грн, а також накладено арешт на майно підозрюваного на загальну суму 5,6 млн грн», - сказано у повідомленні.

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