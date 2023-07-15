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  1. В Украине

Что предусматривает новая редакция закона о кредитных союзах: в НБУ озвучили пять ключевых изменений

11:20, 15 июля 2023
По новому закону кредитные союзы станут более устойчивыми и смогут предоставлять больше финансовых услуг.
Что предусматривает новая редакция закона о кредитных союзах: в НБУ озвучили пять ключевых изменений
Источник фото: istockphoto
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Верховная Рада Украины приняла новую редакцию закона «О кредитных союзах».

«Мы благодарны Парламенту за принятие Закона "О кредитных союзах". Во-первых, новый закон и обновление регулирования в этой сфере соответствуют лучшей мировой практике, во-вторых, без сомнения, новые подходы к регулированию работы кредитных союзов будут способствовать повышению их устойчивости и результативности», – подчеркнули в НБУ.

Так, в Национальном банке Украины рассказали, что изменится для кредитных союзов и их членов:

«Нові учасники

Нова редакція закону "Про кредитні спілки" розширює перелік осіб, які можуть стати членами кредитних спілок.

Так, їх членами зможуть бути не лише фізичні особи, а й юридичні. Йдеться про фермерські господарства, ОСББ, кооперативи, мікропідприємства.

Нові вимоги до капіталу з фокусом на стабільність

Новий закон удосконалює вимоги до структури капіталу кредитної спілки.

Зокрема, передбачається розширення джерел поповнення капіталу кредитної спілки, запровадження вимог щодо складових регулятивного капіталу – як першого, так і другого рівня.

Посилення системи управління кредитною спілкою

У законодавстві з’являться нові вимоги до системи корпоративного управління кредитною спілкою та системи внутрішнього контролю. Повноваження між органами управління – загальними зборами, наглядовою радою та правлінням (чи одноосібним виконавчим органом) – будуть чітко розподілені. Також встановлюються обмеження на суміщення окремих функцій, аби уникнути потенційного конфлікту інтересів.

Крім того, законом встановлена вимога до бездоганної ділової репутації та професійної придатності керівників кредитних спілок. Вище керівництво значимих та об’єднаних кредитних спілок погоджуватиметься Національним банком.

Власне, нові вимоги до систем управління дадуть змогу попередити концентрацію усіх процесів управління навколо вузького кола осіб. А це зменшить ризики для фінансового стану кредитної спілки та захистить інтереси її учасників.

Нові правила отримання ліцензій та нові можливості

На заміну подвійній процедурі входу на ринок закон передбачає для кредитних спілок отримання ліцензії одночасно з реєстрацією у відповідному реєстрі.

Крім того, відтепер не потрібно буде отримувати кілька ліцензій на різні види фінансових послуг, адже кредитна спілка здійснюватиме діяльність на підставі ліцензії на діяльність кредитної спілки.

Закон передбачає диференціацію ліцензій на стандартну та спрощену. На підставі стандартної ліцензії кредитна спілка зможе надавати фінансові послуги з кредитування та залучення від своїх членів коштів та банківських металів, що підлягають поверненню і не є пайовими внесками. На підставі ж спрощеної – лише здійснювати кредитування. Водночас кредитна спілка за бажанням зможе надавати послуги з надання гарантій, торгівлі валютними цінностями, деякі з фінансових платіжних послуг. 

Крім того, кредитні спілки зможуть надавати й супровідні, посередницькі та консультаційні послуги, щоб підвищити залученість громадян до користування фінпослугами.

Відповідним чином будуть оновлені й ліцензійні вимоги до кредитних спілок: під час використання стандартних ліцензій вимоги будуть посилені.

Можливість передати низку функцій на аутсорсинг

Кредитні спілки зможуть передавати на аутсорсинг низку своїх функцій. Водночас вони обов’язково повинні поінформувати про це Національний банк».

Новая редакция Закона Украины «О кредитных союзах» вступает в силу на следующий день после опубликования и полностью вводится в действие с 01.01.2024.

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НБУ
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