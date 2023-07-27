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  1. В Украине

«Сливал» врагу направления полетов боевых вертолетов ВСУ: задержали информатора рф

17:23, 27 июля 2023
Разведданные вражеский приспешник передавал своему «контактеру» в закрытый чат в одном из популярных мессенджеров.
«Сливал» врагу направления полетов боевых вертолетов ВСУ: задержали информатора рф
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины сообщила о задержании информатора рф в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Харьковщины. Злоумышленник собирал для врага разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ в Купянском районе. Об этом сообщил официальный сайт СБУ.

Отмечается, что больше всего российских оккупантов интересовали направления полетов армейской авиации ВСУ. Также он передавал агрессору маршруты перемещения бронетанковых подразделений украинских войск вблизи линии фронта.

«Кроме того, фигурант присылал захватчикам фото последствий российских воздушных ударов по местным объектам гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирным домам граждан.

По данным следствия, российским информатором оказался местный житель, который был «на связи» с боевиком одной из оккупационных группировок рф на восточном фронте.

Полученные разведданные вражеский приспешник передавал своему «контактеру» в закрытый чат в одном из популярных мессенджеров», - говорится в сообщении.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины).

В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

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