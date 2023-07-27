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«Зливав» ворогу напрямки польотів бойових гелікоптерів ЗСУ: затримали інформатора рф

17:23, 27 липня 2023
Розвіддані ворожий поплічник передавав своєму «контактеру» у закритий чат в одному з популярних месенджерів
«Зливав» ворогу напрямки польотів бойових гелікоптерів ЗСУ: затримали інформатора рф
Фото: СБУ
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Служба безпеки України повідомила про затримання інформатора рф у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Харківщини. Зловмисник збирав для ворога розвіддані про місця базування і переміщення ЗСУ у Куп‘янському районі. Про це повідомив офіційний сайт СБУ.

Зазначається, що найбільше російських окупантів цікавили напрямки польотів армійської авіації ЗСУ. Також він передавав агресору маршрути переміщення бронетанкових підрозділів українських військ поблизу лінії фронту.

«Крім того, фігурант надсилав загарбникам фото наслідків російських повітряних ударів по місцевих об’єктах цивільної інфраструктури, у тому числі багатоквартирних будинках громадян.

За даними слідства, російським інформатором виявився місцевий житель, який був «на зв’язку» з бойовиком одного з окупаційних угруповань рф на східному фронті.

Отримані розвіддані ворожий поплічник передавав своєму «контактеру» у закритий чат в одному з популярних месенджерів», - сказано у повідомленні.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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