В Киеве зафиксировали превышение в 4,3 раза допустимой нормы ядовитых газов

Назвали улицы столицы, где обнаружили колоссальное загрязнение воздуха ядовитыми газами.

В воздухе столицы за неделю с 17 по 22 июля выявлено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций диоксида азота в 4,3 раза. По сравнению с предыдущей неделей несколько снизился уровень загрязнения диоксидом азота. Об этом говорится в еженедельном отчете о загрязнении воздуха Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным обсерватории превышение предельно допустимой концентрации по среднесуточному содержанию диоксида азота составляло:

в 2,7-4,3 раза – на площадях Демеевской, Галицкой и Бессарабской, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Скляренко;

превышений не наблюдалось на пр., Науки, 37 (в районе метеомплощадки).

Превышение ПДК по среднесуточному содержанию диоксида серы:

в 1,5-2,8 раза – на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, Оболонском проспекте, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетьмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Каунасской;

превышений не наблюдалось на пр., Науки, 37 (в районе метеомплощадки).

Превышение ПДК по среднесуточному содержанию формальдегида:

в 1,1-2,5 раза – на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Науки и Оболонском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Каунасской и Скляренко. Превышение ПДК по среднесуточному содержанию оксида углерода:

в 2,2 раза – на улице Межигорской (21 июля);

в 1,0-1,1 раза – на улицах Академика Стражеско, Инженера Бородина, Скляренко (17 и 22 июля).

Превышение ПДК по среднесуточному содержанию взвешенных веществ:

в 1,0 раза – на Бессарабской площади (18 июля).

По сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения диоксидом серы, оксидом углерода и взвешенными веществами.

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