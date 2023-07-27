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  1. В Україні

У Києві зафіксували перевищення у 4,3 рази допустимої норми отруйних газів

16:08, 27 липня 2023
Назвали вулиці столиці, де виявили колосальне забруднення повітря отруйними газами.
У Києві зафіксували перевищення у 4,3 рази допустимої норми отруйних газів
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У повітрі столиці протягом тижня з 17 по 22 липня виявлено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту у 4,3 разу. Порівняно з попереднім тижнем, дещо знизився рівень забруднення діоксидом азоту. Про це йдеться у щотижневому звіті про забруднення повітря від Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними обсерваторії перевищення гранично допустимої концентрації за середньодобовим вмістом діоксиду азоту становило:

  • у 2,7-4,3 рази – на площах Деміївській, Галицькій та Бессарабській, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Скляренка;
  • перевищень не спостерігалось на пр., Науки, 37 (в районі метеомайданчика).

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом діоксиду сірки:

  • у 1,5-2,8 рази – на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, Оболонському проспекті, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Семена Скляренка;
  • перевищень не спостерігалось на пр., Науки, 37 (в районі метеомайданчика).

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом формальдегіду:

  • у 1,1-2,5 рази – на площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій, проспектах Науки та Оболонському, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, вулицях Академіка Стражеска, Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Каунаській та Скляренка. Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом оксиду вуглецю:
  • у 2,2 рази – на вулиці Межигірській (21 липня);
  • у 1,0-1,1 рази – на вулицях Академіка Стражеска, Інженера Бородіна, Скляренка (17 та 22 липня).

Перевищення ГДК за середньодобовим вмістом завислих речовин: 

  • у 1,0 рази – на Бессарабській площі (18 липня).

Порівняно з попереднім тижнем дещо підвищився рівень забруднення  діоксидом сірки, оксидом вуглецю та завислими речовинами.

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