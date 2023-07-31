Только по записи в єЧерзі: для автобусов стартовала регистрация для пересечения границы

С 1 августа движение автобусов регулярных рейсов через «Ягодин – Дорогуск» будет возможно только по записи в Электронной очереди пересечения границы.

В понедельник, 31 июля, началась регистрация автобусов в Электронной очереди пересечения границы для проезда через пункт пропуска «Ягодин - Дорогуск».

Так, в Укртрансбезопасности отмечают, что со вторника, 1 августа, движение автобусов регулярных рейсов через МАПП «Ягодин – Дорогуск» будет возможно только по записи в єЧерзі на сайте echerha.gov.ua.

Как осуществить запись для автобусов мы писали здесь.

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