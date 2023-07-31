Лише за записом в єЧерзі: для автобусів стартувала реєстрація для перетину кордону

З 1 серпня рух автобусів регулярних рейсів через «Ягодин – Дорогуськ» буде можливий лише за записом в Електронній черзі перетину кордону.

У понеділок, 31 липня, розпочалася реєстрація автобусів в Електронній черзі перетину кордону для проїзду через пункт пропуску «Ягодин - Дорогуськ».

Так, в Укртрансбезпеці наголошують, що з вівторка, 1 серпня, рух автобусів регулярних рейсів через МАПП «Ягодин – Дорогуськ» буде можливий лише за записом в єЧерзі на сайті echerha.gov.ua.

Як здійснити запис для автобусів ми писали тут.

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