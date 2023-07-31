Стало известно, когда будут выплачивать компенсации украинцам, приютившим ВПЛ в мае

На этой неделе должно начаться финансирование компенсаций за предоставление жилья переселенцам в мае.

С 31 июля украинцы, предоставившие бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам в мае, начнут получать компенсации. Об этом сообщила вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, на этой неделе должно начаться финансирование компенсаций за предоставление жилья переселенцам в мае.

Компенсации по программе Приют за март и апрель этого года уже полностью выплатили. В общей сложности 200 тыс. владельцев жилья, которые бесплатно предоставляли его переселенцам, получили более 360 млн грн.

В неотапливаемом сезоне компенсации выплачивают в размере 450 грн в месяц.

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