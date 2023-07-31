Стало відомо, коли виплачуватимуть компенсації українцям, які прихистили ВПО у травні

Цього тижня має розпочатися фінансування компенсацій за надання житла переселенцям у травні.

Із 31 липня українці, які надали безкоштовне житло внутрішньо переміщеним особам у травні, почнуть отримувати компенсації. Про це повідомила віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, цього тижня має розпочатися фінансування компенсацій за надання житла переселенцям у травні.

Компенсації за програмою Прихисток за березень і квітень цього року вже повністю виплатили. Загалом 200 тис власників житла, які безкоштовно надавали його переселенцям, отримали понад 360 млн грн.

У неопалювальному сезоні компенсації виплачують у розмірі 450 грн на місяць.

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