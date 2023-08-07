Из-за непогоды и российского террора по Украине ширятся отключения света

В Украине только из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов.

Источник фото: kyiv.ukrainianwall.com

Сегодня, 7 августа, в результате аварии на подстанции Укрэнерго без света оставались более 150 тысяч потребителей в Одесской области, из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 11 областях, - сообщает Министерство энергетики Украины.

Вчера дважды за сутки обесточивались 156 тысяч потребителей из-за выключения автотрансформатора на одной из подстанций 330 кВт НЭК «Укрэнерго» в Одесской области.

Также краткосрочно отключались две линии электропередачи 330 кВ в Днепропетровской и Полтавской областях. Зафиксировано отключение линии 330 кВ в Киевской области, которая частично проходит через территорию Беларуси. Место повреждения – участок на территории Беларуси.

Кроме того, в результате грозового шторма, который прошел по стране, обесточены 306 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

Без света остались 81 тысяч потребителей. Большинство из них – на Тернопольщине и Волыни.

Из-за вражеского террора прифронтовых и приграничных с РФ областей обесточены на Херсонщине 26 населенных пунктов, на Сумщине – 7, на Черниговщине – 6. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Всего за сутки энергетики запитали почти 10 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Харьковской областях.

В Херсоне из-за подтопления до сих пор остаются без света 11,4 тысячи потребителей.

На ЗАЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

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