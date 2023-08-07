Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, – министр финансов Сергей Марченко

«Вы будете отчитываться вдвое больше», – министр финансов Марченко объяснил, как на коррупцию в Украине реагируют иностранные партнеры.

Прокурорчик, мальчик, порешал за кандидатскую – во Львове прокурор и обвиняемые активно пообщались в судебном процессе

Прокурор получил отвод и дисциплинарную жалобу, однако смог избежать больших неприятностей и сообщил о провокации.

Глава НАПК Новиков написал письмо Денису Шмыгалю с возмущением, что Кабмин регистрирует законопроекты без разрешения НАПК, документ

Единственный орган по формированию антикоррупционной политики – это НАПК: Глава НАПК Александр Новиков выразил Денису Шмыгалю свое возмущение, что Кабмин не пригласил его на заседание Кабмина, а Минюст вообще «присвоил» функции Агентства.

В УК внесут изменения об освобождении по решению суда от дальнейшего отбывания наказания осужденных, не отбывших его из-за вооруженной агрессии и временной оккупации

Как предлагает Минюст, в отбытый срок наказания суд будет зачислять срок со дня, когда исполнение наказания было невозможно в результате вооруженной агрессии, временной оккупации.

Правоохранители расследуют 1,5 млн уголовных производств, где не установлен подозреваемый и ни одному лицу не сообщено о подозрении: Рада урегулирует проблему

Какие периоды не будут включать в сроки досудебного расследования: Комитет рекомендует Раде принять закон.

  1. В Украине

Из-за непогоды и российского террора по Украине ширятся отключения света

13:33, 7 августа 2023
В Украине только из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов.
Из-за непогоды и российского террора по Украине ширятся отключения света
Источник фото: kyiv.ukrainianwall.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Сегодня, 7 августа, в результате аварии на подстанции Укрэнерго без света оставались более 150 тысяч потребителей в Одесской области, из-за непогоды обесточены более 300 населенных пунктов в 11 областях, - сообщает Министерство энергетики Украины.

Вчера дважды за сутки обесточивались 156 тысяч потребителей из-за выключения автотрансформатора на одной из подстанций 330 кВт НЭК «Укрэнерго» в Одесской области.

Также краткосрочно отключались две линии электропередачи 330 кВ в Днепропетровской и Полтавской областях. Зафиксировано отключение линии 330 кВ в Киевской области, которая частично проходит через территорию Беларуси.  Место повреждения – участок на территории Беларуси.

Кроме того, в результате грозового шторма, который прошел по стране, обесточены 306 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.

Без света остались 81 тысяч потребителей. Большинство из них – на Тернопольщине и Волыни.

Из-за вражеского террора прифронтовых и приграничных с РФ областей обесточены на Херсонщине 26 населенных пунктов, на Сумщине – 7, на Черниговщине – 6. Также без света остается часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Всего за сутки энергетики запитали почти 10 тысяч потребителей. Большинство из них - это абоненты в Запорожской и Харьковской областях.

В Херсоне из-за подтопления до сих пор остаются без света 11,4 тысячи потребителей.

На ЗАЭС фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет 16,23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    суддя Господарського суду Тернопільської області