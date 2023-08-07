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  1. В Україні

Через негоду та російський терор Україною ширяться відключення світла

13:33, 7 серпня 2023
В Україні тільки через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів.
Через негоду та російський терор Україною ширяться відключення світла
Джерело фото: kyiv.ukrainianwall.com
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Сьогодні, 7 серпня, внаслідок аварії на підстанції Укренерго без світла залишалися понад 150 тисяч споживачів на Одещині, через негоду знеструмлено понад 300 населених пунктів в 11 областях, – повідомляє Міністерство енергетики України.

Учора двічі за добу знеструмлювалися 156 тисяч споживачів через вимикнення автотрансформатор на одній із підстанцій 330 кВт НЕК «Укренерго» в Одеській області.

Також короткотерміново вимикалися дві лінії електропередачі 330 кВ у Дніпропетровській та Полтавській областях. Зафіксовано відключення лінії 330 кВ у Київській області, яка частково проходить через територію Білорусі.  Місце пошкодження – ділянка на території Білорусі.

Крім того, внаслідок грозового шторму, який пройшов країною, знеструмлені 306 населених пунктів у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Без світла залишилися 81 тисяч споживачів. Більшість із них – на Тернопільщині та Волині.

Через ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей знеструмлено на Херсонщині 26 населених пунктів, на Сумщині – 7, на Чернігівщині – 6. Також без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Запорізькій областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом за добу енергетики заживили майже 10 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Запорізькій та Харківській областях.

У Херсоні через підтоплення і досі залишаються без світла 11,4 тисячі споживачів.

На ЗАЕС фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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