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  1. В Украине

Помогали откосить от призыва: СБУ разоблачила на коррупции все руководство районной ВЛК в Одесской области

15:45, 13 сентября 2023
Они продавали своим клиентам поддельные медицинские выводы с наличием «тяжелых диагнозов».
Помогали откосить от призыва: СБУ разоблачила на коррупции все руководство районной ВЛК в Одесской области
Фото: СБУ
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В Одесской области ликвидирована масштабная схема уклонения от мобилизации. Отмечается, что на коррупции разоблачили все руководство районной ВЛК.

Как сообщает СБУ, за деньги должностные лица «помогали» военнообязанным «откосить» от призыва на основании фиктивных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Они продавали своим клиентам поддельные медицинские выводы с наличием «тяжелых диагнозов».

Сообщается, что за сутки они могли «наштамповать» более 20 фальшивых медсправок.

По данным следствия, для того чтобы «пропустить» через местную ВЛК уклонистов из других регионов, чиновники изготовляли для них фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.

Стоимость коррупционных услуг составляла от 7 до 10 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выполнения заказа.

Полученную подделку уклонисты использовали для снятия с военного учета и последующего выезда за границу.

Председателю и двум секретарям районной ВЛК сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Также установлены личности и сообщено о подозрении 5 уклонистам, которые пытались воспользоваться этой «схемой».

Решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения.

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