Допомагали відкосити від призову: СБУ викрила на корупції все керівництво районної ВЛК на Одещині

Посадовці «продавали» своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів».

Фото: СБУ

В Одеській області ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації. Зазначається, що на корупції викрили все керівництво районної ВЛК.

Як повідомляє СБУ, за гроші посадовці «допомагали» військовозобов’язаним «відкосити» від призову на підставі фіктивних документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

Вони «продавали» своїм клієнтам підроблені медичні висновки з наявністю «тяжких діагнозів».

Повідомляється, що протягом доби вони могли «наштампувати» понад 20 фальшивих меддовідок.

За даними слідства, для того щоб «пропустити» через місцеву ВЛК ухилянтів з інших регіонів, посадовці виготовляли для них фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

Вартість корупційних «послуг» становила від 7 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виконання «замовлення».

Одержану підробку ухилянти використовували для зняття з військового обліку і подальшого виїзду за кордон.

Голові та двом секретарям районної ВЛК повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Також встановлено особи і повідомлено про підозру 5 ухилянтам, які намагались скористатися цією «схемою».

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав указ про перевірку справжності рішень ВЛК щодо непридатності чоловіків до військової служби.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.