В Киеве разворовали миллионы на каретах «скорых»: руководство «Киевмедспецтранса» отстранено от должностей

Руководство Коммунальной организации «Киевмедспецтранс» подозревается в хищении 13 млн грн на каретах «скорых».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В столице суд отстранил от должностей руководителя Коммунальной организации «Киевмедспецтранс» и его заместителя, подозреваемых в организации схемы завладения почти 13 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в Киеве и обеспечения их запчастями.

«Подконтрольные предприятия одерживали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

По результатам экспертизы установлено завышение стоимости запчастей на сумму около 13 млн. грн.», - сказано в сообщении.

Следственный судья Шевченковского районного суда согласился с доводами прокурора о наличии рисков и удовлетворил ходатайство прокурора об отстранении руководителя «Киевмедспецтранс» и одного из его заместителей от занимаемых должностей до октября текущего года в пределах срока досудебного расследования.

В прокуратуре напомнили, что ранее по ходатайству стороны обвинения в отношении руководителя КО «Киевмедспецтранс» судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 10 млн грн., а в отношении заместителя директора упомянутого предприятия - мера пресечения в виде залога в размере 1,7 млн. гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.