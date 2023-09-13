У Києві розкрали мільйони на каретах «швидких»: керівництво «Київмедспецтрансу» відсторонено від посад

Керівництво Комунальної організації «Київмедспецтранс» підозрюється у розкраданні 13 млн грн на каретах «швидких».

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У столиці суд відсторонив від посад керівника Комунальної організації «Київмедспецтранс» та його заступника, яких підозрюють в організації схеми заволодіння майже 13 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Як повідомила Київська міська прокуратура, вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в м. Києві та забезпечення їх запчастинами.

«Підконтрольні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

За результатами експертизи встановлено завищення вартості запчастин на суму близько 13 млн грн», - сказано у повідомленні.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду погодився із доводами прокурора щодо наявності ризиків та задовольнив клопотання прокурора про відсторонення керівника «Київмедспецтранс» та одного з його заступників від займаних посад до жовтня поточного року в межах строку досудового розслідування.

У прокуратурі нагадали, що раніше за клопотанням сторони обвинувачення відносно керівника КО «Київмедспецтранс» судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10 млн грн., а відносно заступника директора згаданого підприємства - запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 1,7 млн гривень.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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