«еЧерга» теперь в электронном кабинете перевозчика системы «Шлях»: возможности новой услуги

Перевозчик может видеть статус всех своих транспортных средств, находящихся в электронной очереди, одновременно.

Источник фото: Visit Ukraine

Команда проекта еЧерга усовершенствовала пользование сервисом «Электронная очередь пересечения границы» для международных автомобильных перевозчиков, – сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Теперь в системе «Шлях» перевозчик может видеть следующие данные:

Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди;

Статус авто в электронной очереди;

Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе;

Номер грузовой таможенной декларации и тому подобное.

Чтобы проверить данные о транспортных средствах в системе «Шлях», необходимо:

В кабинете перевозчика открываем вкладку «Перевозчик».

Нажимаем на вкладку «Моя еЧерга», где отображаются, в частности, данные о предприятии, транспортном средстве и его статус в еЧерге.

Настраиваете фильтры для отображения актуальной информации о своих транспортных средствах.

Отмечается, что за время функционирования еЧерги границу по электронной записи уже пересекло 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.

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