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«еЧерга» теперь в электронном кабинете перевозчика системы «Шлях»: возможности новой услуги

19:55, 13 сентября 2023
Перевозчик может видеть статус всех своих транспортных средств, находящихся в электронной очереди, одновременно.
«еЧерга» теперь в электронном кабинете перевозчика системы «Шлях»: возможности новой услуги
Источник фото: Visit Ukraine
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Команда проекта еЧерга усовершенствовала пользование сервисом «Электронная очередь пересечения границы» для международных автомобильных перевозчиков, – сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Теперь в системе «Шлях» перевозчик может видеть следующие данные:

  • Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди;
  • Статус авто в электронной очереди;
  • Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе;
  • Номер грузовой таможенной декларации и тому подобное.

Чтобы проверить данные о транспортных средствах в системе «Шлях», необходимо:

  • В кабинете перевозчика открываем вкладку «Перевозчик».
  • Нажимаем на вкладку «Моя еЧерга», где отображаются, в частности, данные о предприятии, транспортном средстве и его статус в еЧерге.
  • Настраиваете фильтры для отображения актуальной информации о своих транспортных средствах.

Отмечается, что за время функционирования еЧерги границу по электронной записи уже пересекло 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.

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