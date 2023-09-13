«еЧерга» теперь в электронном кабинете перевозчика системы «Шлях»: возможности новой услуги

Команда проекта еЧерга усовершенствовала пользование сервисом «Электронная очередь пересечения границы» для международных автомобильных перевозчиков, – сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.
Теперь в системе «Шлях» перевозчик может видеть следующие данные:
- Транспортные средства, зарегистрированные в электронной очереди;
- Статус авто в электронной очереди;
- Данные о предприятии, транспортном средстве, прицепе;
- Номер грузовой таможенной декларации и тому подобное.
Чтобы проверить данные о транспортных средствах в системе «Шлях», необходимо:
- В кабинете перевозчика открываем вкладку «Перевозчик».
- Нажимаем на вкладку «Моя еЧерга», где отображаются, в частности, данные о предприятии, транспортном средстве и его статус в еЧерге.
- Настраиваете фильтры для отображения актуальной информации о своих транспортных средствах.
Отмечается, что за время функционирования еЧерги границу по электронной записи уже пересекло 415 тысяч грузовиков и почти 7 тысяч автобусов.
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