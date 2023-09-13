«єЧерга» тепер в електронному кабінеті перевізника системи «Шлях»: можливості нової послуги

Перевізник може бачити статус усіх своїх транспортних засобів, які перебувають в електронній черзі, одночасно.

Джерело фото: Visit Ukraine

Команда проєкту єЧерга вдосконалила користування сервісом «Електронна черга перетину кордону» для міжнародних автомобільних перевізників, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Тепер в системі «Шлях» перевізник може бачити наступні дані:

Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі;

Статус авто в єЧерзі;

Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп;

Номер вантажної митної декларації тощо.

Щоб перевірити дані про транспортні засоби в системі «Шлях», необзідно:

У кабінеті перевізника відкриваємо вкладку «Перевізник».

Натискаємо на вкладку «Моя єЧерга», де відображаються, зокрема, дані про підприємство, транспортний засіб та його статус в єЧерзі.

Налаштовуєте фільтри для відображення актуальної інформації щодо своїх транспортних засобів.

Зазначається, що за час функціонування єЧерги кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.

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