«єЧерга» тепер в електронному кабінеті перевізника системи «Шлях»: можливості нової послуги

Команда проєкту єЧерга вдосконалила користування сервісом «Електронна черга перетину кордону» для міжнародних автомобільних перевізників, – повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Тепер в системі «Шлях» перевізник може бачити наступні дані:
- Транспортні засоби, зареєстровані в електронній черзі;
- Статус авто в єЧерзі;
- Дані про підприємство, транспортний засіб, причіп;
- Номер вантажної митної декларації тощо.
Щоб перевірити дані про транспортні засоби в системі «Шлях», необзідно:
- У кабінеті перевізника відкриваємо вкладку «Перевізник».
- Натискаємо на вкладку «Моя єЧерга», де відображаються, зокрема, дані про підприємство, транспортний засіб та його статус в єЧерзі.
- Налаштовуєте фільтри для відображення актуальної інформації щодо своїх транспортних засобів.
Зазначається, що за час функціонування єЧерги кордон за електронним записом вже перетнуло 415 тисяч вантажівок та майже 7 тисяч автобусів.
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