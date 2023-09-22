Верещук анонсировала увеличение выплат некоторым категориям ВПЛ: кто будет получать больше

Решение о дополнительных выплатах людям с инвалидностью и пенсионерам будет принято в ближайшее время.

Правительство планирует перераспределение средств, выделенных в государственном бюджете в помощь внутренне перемещенным лицам. Решение о дополнительных выплатах людям с инвалидностью и пенсионерам будет принято в ближайшее время. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос о перераспределении сэкономленных денег, чтобы увеличить выплаты тем, кто живет исключительно за счет государства и не имеет возможности работать, Верещук сказала:

«Именно так мы и делаем. Мы сейчас готовим изменения в ряд постановлений, которые будут включать собственное переориентирование и увеличение выплат для таких нуждающихся уязвимых категорий людей».

По ее словам, решение будет принято через неделю-две.

«Мы уже на финальном этапе», - добавила Верещук.

Ранее мы писали, что украинские беженцы получат помощь переселенцам при возвращении в Украину.

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