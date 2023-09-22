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Верещук анонсувала збільшення виплат деяким категоріям ВПО: хто отримуватиме більше

19:09, 22 вересня 2023
Рішення про додаткові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам буде ухвалено найближчим часом.
Верещук анонсувала збільшення виплат деяким категоріям ВПО: хто отримуватиме більше
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Уряд планує перерозподіл коштів, виділених в державному бюджеті на допомогу внутрішньо переміщеним особам. Рішення про додаткові виплати людям з інвалідністю та пенсіонерам буде ухвалено найближчим часом. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про перерозподіл заощаджених грошей, аби збільшити виплати тим, хто живе винятково за рахунок держави і не має можливості працювати, Верещук сказала:

«Саме так ми і робимо. Ми зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей».

За її словами, рішення буде ухвалене за тиждень-два.

«Ми вже на фінальному етапі», - додала Верещук.

Раніше ми писали, що українські біженці отримають допомогу для переселенців при поверненні в Україну.

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