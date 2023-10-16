НАБУ проведет служебную проверку в отношении директора Одесского ТУ НАБУ из-за получения награды ко Дню юриста

В НАБУ сообщили о начале служебной проверки и временном отстранении руководителя Одесского ТУ НАБУ из-за участия в мероприятиях ко Дню юриста в Одесской юридической академии.

Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро приступило к служебной проверке по факту участия директора Одесского ТУ НАБУ Владимира Деулина в мероприятии по случаю Дня юриста, которое проходило в стенах Национального университета «Одесская юридическая академия», и получение им награды. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Отмечается, что на время проведения проверки Владимир Деулин отстранен от исполнения должностных обязанностей.

«Результаты проверки будут обнародованы после ее завершения», - добавили в НАБУ.

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