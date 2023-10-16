НАБУ проведе службову перевірку щодо директора Одеського ТУ НАБУ через отримання нагороди до Дня юриста

У НАБУ повідомили про початок службової перевірки та тимчасове відсторонення керівника Одеського ТУ НАБУ через участь у заходах до Дня юриста в Одеській юридичній академії.

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро розпочало службову перевірку за фактом участі директора Одеського ТУ НАБУ Володимира Деуліна у заході з нагоди Дня юриста, який проходив у стінах Національного університету «Одеська юридична академія», та отримання ним нагороди. Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Зазначається, що на час проведення перевірки Володимира Деуліна відсторонено від виконання посадових обов’язків.

«Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення», — додали в НАБУ.

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