В Киеве на этой неделе в трех районах демонтируют незаконную рекламу

На этой неделе бригады коммунального предприятия «Киевреклама» будут демонтировать незаконные вывески и рекламные средства в столице.
Незаконные рекламные конструкции уберут с пяти улиц. Об этом сообщают в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».
Демонтаж состоится на:
- улице Старовокзальной (возле Галицкой площади)
- улице Сечевых Стрельцов (на углу улицы Александра Конисского)
- улице Дмитровской (возле Национального цирка)
- на проспекте Голосеевском (на углу улицы Васильковской)
- улице Борисоглебской (возле улицы Братской)
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.