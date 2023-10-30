В Киеве на этой неделе в трех районах демонтируют незаконную рекламу

Незаконные рекламные конструкции уберут с пяти улиц.

Изображение: freepik.com

На этой неделе бригады коммунального предприятия «Киевреклама» будут демонтировать незаконные вывески и рекламные средства в столице.

Незаконные рекламные конструкции уберут с пяти улиц. Об этом сообщают в Управлении по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама».

Демонтаж состоится на:

улице Старовокзальной (возле Галицкой площади)

улице Сечевых Стрельцов (на углу улицы Александра Конисского)

улице Дмитровской (возле Национального цирка)

на проспекте Голосеевском (на углу улицы Васильковской)

улице Борисоглебской (возле улицы Братской)

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