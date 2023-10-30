У Києві на цьому тижні у трьох районах демонтують незаконну рекламу

Незаконні рекламні конструкції приберуть з п’яти вулиць.

Зображення: freepik.com

На цьому тижні бригади комунального підприємства «Київреклама» будуть демонтувати незаконні вивіски та рекламні засоби у столиці.

Незаконні рекламні конструкції приберуть з п’яти вулиць. Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Демонтаж відбудеться на:

вулиці Старовокзальній (біля Галицької площі)

вулиці Січових Стрільців (на розі вулиці Олександра Кониського)

вулиці Дмитрівській (біля Національного цирку)

проспекті Голосіївському (на розі вулиці Васильківської)

вулиці Борисоглібській (біля вулиці Братської)

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