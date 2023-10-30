У Києві на цьому тижні у трьох районах демонтують незаконну рекламу

На цьому тижні бригади комунального підприємства «Київреклама» будуть демонтувати незаконні вивіски та рекламні засоби у столиці.
Незаконні рекламні конструкції приберуть з п’яти вулиць. Про це повідомляють в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».
Демонтаж відбудеться на:
- вулиці Старовокзальній (біля Галицької площі)
- вулиці Січових Стрільців (на розі вулиці Олександра Кониського)
- вулиці Дмитрівській (біля Національного цирку)
- проспекті Голосіївському (на розі вулиці Васильківської)
- вулиці Борисоглібській (біля вулиці Братської)
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