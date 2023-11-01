Получил $22500 взятки от застройщика: будут судить сельского голову и его посредников

За деньги сельский голова обещал решить «земельный вопрос».

Фото: kobl.gp.gov.ua

В суд направлен обвинительный акт в отношении председателя одного из сельских советов Фастовского района Киевской области и двух его посредников по фактам получения неправомерной выгоды и пособничества в ее получении. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

«Расследованием установлено, что сельский председатель при посредничестве начальника отдела земельных отношений, градостроительства и архитектуры, инспектора по благоустройству того же сельского совета и еще одного человека получил от застройщика 22500 долларов взятки», - говорится в сообщении.

За указанную сумму они утвердили подробный план территории, изменили целевое назначение земельного участка и присвоили почтовые адреса пяти объектам недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.