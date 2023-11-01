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Адвокаты попытались «выбить» судью из процесса, однако пока неудачно

Впрочем, вопрос конфликта в судебном процессе все же никуда не делся.

Верховный Суд заключил, можно ли считать деловую репутацию руководства банка небезупречной в случае наличия в ЕРДР информации об уголовном производстве

Коллегия судей Верховного Суда отметила, что только внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований относительно возможных действий руководителей АО КБ «ПриватБанк», в понимании статьи 62 Конституции Украины, не может расцениваться как готовность таких лиц совершить коррупционное правонарушение.

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  1. В Украине

Получил $22500 взятки от застройщика: будут судить сельского голову и его посредников

09:45, 1 ноября 2023
За деньги сельский голова обещал решить «земельный вопрос».
Получил $22500 взятки от застройщика: будут судить сельского голову и его посредников
Фото: kobl.gp.gov.ua
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В суд направлен обвинительный акт в отношении председателя одного из сельских советов Фастовского района Киевской области и двух его посредников по фактам получения неправомерной выгоды и пособничества в ее получении. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

«Расследованием установлено, что сельский председатель при посредничестве начальника отдела земельных отношений, градостроительства и архитектуры, инспектора по благоустройству того же сельского совета и еще одного человека получил от застройщика 22500 долларов взятки», - говорится в сообщении.

  За указанную сумму они утвердили подробный план территории, изменили целевое назначение земельного участка и присвоили почтовые адреса пяти объектам недвижимого имущества.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала схему вымогательства взяток за возможность поступления в профильный вуз, которая была налажена руководителями Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

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