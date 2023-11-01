Одержав $22500 хабаря від забудовника: судитимуть сільського голову та його посередників

За гроші сільський голова обіцяв вирішити «земельне питання».

Фото: kobl.gp.gov.ua

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови однієї з сільських рад Фастівського району Київщини та двох його посередників за фактами одержання неправомірної вигоди та пособництва у її одержанні. Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

«Розслідуванням встановлено, що сільський голова за посередництва начальника відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, інспектора з благоустрою тієї ж сільської ради та ще однієї особи одержав від забудовника 22500 доларів хабаря», - сказано у повідомленні.

За вказану суму вони затвердили детальний план території, змінили цільове призначення земельної ділянки та присвоїли поштові адреси пʼяти об’єктам нерухомого майна.

Раніше ми писали, що Служба безпеки України заблокувала схему вимагання хабарів за можливість вступу до профільного вишу, яка була налагоджена керівниками Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

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