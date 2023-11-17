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Во Львове демонтировали барельеф советскому пролетариату, фото

08:34, 17 ноября 2023
В центре города был демонтирован советский барельеф, посвященный революционерам львовского пролетариата.
Во Львове демонтировали барельеф советскому пролетариату, фото
Фото: Львовский горсовет
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В центре Львова был демонтирован барельеф советскому пролетариату. Его перенесут в Музей тоталитарных режимов "Территория террора". Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Фасад дома по просп. Т. Шевченко, где был размещен барельеф, приведут в должное состояние.

"Часть фасада, где был барельеф, оштукатурим и покрасим", - отметила руководитель райадминистрации Галина Гладяк.

Барельеф по пр. Шевченко был установлен в честь участников революционного выступления львовского пролетариата в апреле 1936 года на месте, где во время демонстрации был смертельно ранен один из участников.

Фото: Львовский горсовет

Ранее сообщалось, что Правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям.

15 ноября в Киеве на Брестском проспекте демонтировали памятник Пушкину. 

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