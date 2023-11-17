У Львові демонтували барельєф радянському пролетаріату, фото

У центрі міста демонтували радянський барельєф, присвячений революціонерам львівського пролетаріату.

Фото: Львівська міська рада

У центрі Львова демонтували барельєф радянському пролетаріату. Його перенесуть до Музею тоталітарних режимів "Територія терору". Про це повідомили у Львівській міській раді.

Фасад будинку на просп. Т. Шевченка, де був розміщений барельєф, приведуть до належного стану.

"Частину фасаду, де був барельєф, підштукатуримо та пофарбуємо", — зазначила керівниця райадміністрації Галина Гладяк.

Фото: Львівська міська рада

Барельєф на пр. Шевченка був встановлений на честь учасників революційного виступу львівського пролетаріату у квітні 1936 року на місці, де під час демонстрації був смертельно поранений один з учасників.

Раніше ми писали, що Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Пушкіну.

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