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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

З'їзд науковців з першого разу не обрав члена ВРП, - буде другий тур з двома фіналістами

До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

Верховна Рада готується схвалити закон про право громадян на цивільну вогнепальну зброю

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  1. В Україні

У Львові демонтували барельєф радянському пролетаріату, фото

08:34, 17 листопада 2023
У центрі міста демонтували радянський барельєф, присвячений революціонерам львівського пролетаріату.
У Львові демонтували барельєф радянському пролетаріату, фото
Фото: Львівська міська рада
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У центрі Львова демонтували барельєф радянському пролетаріату. Його перенесуть до Музею тоталітарних режимів "Територія терору". Про це повідомили у Львівській міській раді.

Фасад будинку на просп. Т. Шевченка, де був розміщений барельєф, приведуть до належного стану.

"Частину фасаду, де був барельєф, підштукатуримо та пофарбуємо", — зазначила керівниця райадміністрації Галина Гладяк.

Фото: Львівська міська рада

Барельєф на пр. Шевченка був встановлений на честь учасників революційного виступу львівського пролетаріату у квітні 1936 року на місці, де під час демонстрації був смертельно поранений один з учасників.

Раніше ми писали, що  Уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським і радянським діячам.

15 листопада у Києві на Берестейському проспекті демонтували пам'ятник Пушкіну.  

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