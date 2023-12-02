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Право личной частной собственности жены и мужа: что важно знать

12:20, 2 декабря 2023
Личная частная собственность жены и мужа - вещи индивидуального пользования, в том числе драгоценности, даже тогда, когда они были приобретены за счет общих средств супругов.
Право личной частной собственности жены и мужа: что важно знать
Фото: facebook.com/centraljust
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Киев напомнило о праве личной частной собственности супруги и мужа. В ведомстве ответили на некоторые важные вопросы.

Чи є все майно подружжя спільним після реєстрації шлюбу?

Відповідаємо:  Ні! Є певна категорія прав власності, які стосуються окремо тільки жінки чи чоловіка.

Отже, до майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка належить:

- майно, набуте нею, ним до шлюбу;

- майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;

- майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;

- житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»;

- земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України.

Особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

Премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги теж належать до особистої власності.

Проте зауважимо, суд може визнати за другим з подружжя право на частку цієї премії, нагороди, якщо буде встановлено, що він своїми діями (ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо) сприяв її одержанню.

Особистою приватною власністю дружини, чоловіка є кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди.

Особистою приватною власністю також є страхові суми, одержані за обов'язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням. За умови, що страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.

Закон на боці захисту прав тих, хто уже фактично припинив шлюбні відносини, але офіційно не розірвав відносити.

А саме: суд може визнати особистою приватною власністю дружини, чоловіка майно, набуте нею, ним за час їхнього окремого проживання у зв'язку з фактичним припиненням шлюбних відносин.

Якщо у придбання майна вкладені крім спільних коштів і кошти, що належали одному з подружжя, то частка у цьому майні, відповідно до розміру внеску, є його особистою приватною власністю.

Як подружжя може розпоряджатись цим майном?

Той із подружжя, хто є власником майна, визначає режим володіння та користування ним з урахуванням інтересів сім'ї, насамперед дітей.

При розпорядженні своїм майном дружина, чоловік зобов'язані враховувати інтереси дитини, інших членів сім'ї, які відповідно до закону мають право користування ним.

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