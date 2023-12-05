Трагедия в Киевской области: в реке нашли тело ребенка

Тело ребенка нашли в пойме реки недалеко от его дома.

В понедельник, 4 декабря, в с. Козаровичи Вышгородского района Киевской области в пойме р.Ирпень нашли тело ребенка. Об этом говорится в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели сообщили, что 7-летнего мальчика искали двое суток.

«К сожалению, чуда не произошло. Тело ребенка нашли в пойме г.Ирпень возле его дома», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области трагически погиб 4-летний мальчик: его искали десятки человек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.