Повестки будут поступать на электронные почты: Вениславский анонсировал законопроект

Вручение повесток будет происходить через электронную почту и заказным письмом, – Федор Вениславский.

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В Верховной Раде готовится законопроект об изменениях в мобилизации, в котором предусмотрены новые нормы относительно вручения повесток, в частности, через электронную почту и заказным письмом. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"В законопроекте мы планируем прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и через электронную почту и заказным письмом. То есть извещение о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка", - сказал народный депутат.

Кроме того, он отметил, что в Украине работает электронный кабинет военнообязанных и призывников, содержит идентификационные данные граждан, в частности, актуальные электронные почты.

По его словам, такие нововведения должны упростить получение повестки и исключить манипулирование, что лицо "якобы не получает повестку и не нарушает закон".

К тому же, Вениславский анонсировал закон об обязанности украинцев носить с собой военный билет.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что ждет конкретики в вопросе мобилизации - и эти комплексные вещи должны прорабатывать военное руководство и Минобороны.

Кроме того, Алексей Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации.

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