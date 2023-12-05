Отсрочки не будет: как планируют урегулировать призыв тех, кто получает второе высшее образование

Граждане, поступающие на второе высшее по другой специальности не будут иметь права на отсрочку.

Источник фото: rada.gov.ua

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что в парламенте готовится законопроект, который предусматривает ряд изменений в мобилизации и в прохождении военной службы.

Так, граждане, которые получают второе высшее образование не смогут получить отсрочку.

"Мы предусматриваем, что имеют право на отсрочку от призыва только те лица, которые получают следующий уровень образования - например, если после магистерской степени человек идет на аспирантуру. То есть лица, которые после одного высшего образования, получают второе высшее образование - того же уровня или более низкого уровня - для них отсрочки не будет", - отметил Вениславский.

То есть, если лицо уже получило диплом магистра и сейчас поступает на получение второго образования по другой специальности, то "это уже не будет считаться последним образованием, поэтому права на отсрочку у такого лица не будет".

К тому же, Вениславский анонсировал закон об обязанности украинцев носить с собой военный билет. Кроме того, планируется, что повестки будут поступать на электронные почты.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что ждет конкретики в вопросе мобилизации - и эти комплексные вещи должны прорабатывать военное руководство и Минобороны.

Добавим, Алексей Данилов анонсировал изменение подхода к мобилизации.

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