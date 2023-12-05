Все, кто получил звание Героя Украины с начала полномасштабной войны получат собственное жилье, – Зеленский

Государство обеспечит жильем каждого Героя и каждую семью тех, кто отдал жизнь за Украину, – Владимир Зеленский.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предоставлении собственного жилья от государства всем защитникам, которые получили звание Героя Украины с начала полномасштабной войны.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники, которые получили звание Героя Украины, составляют 360 человек, из них 200 награждены этим званием посмертно.

«Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена «Золотая Звезда». Все без исключения. По меньшей мере с начала полномасштабного вторжения это 360 человек, 200 из них, к сожалению, награждены были посмертно», – сказал Зеленский.

По словам Зеленского, все эти защитники получат от государства собственное жилье, и власть возьмет под свою опеку каждую семью и каждого Героя, который пожертвовал своей жизнью за страну.

«Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну», – подчеркнул Президент Украины, выразив благодарность всем украинским Героям.

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