Раде предлагают разрешить вручать повестки органам местного самоуправления и исполнительной власти

Повестки планируют разрешить вручать не только представители ТЦК, но и органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины Федор Вениславский анонсировал изменения по мобилизации, которые готовят вынести на рассмотрение в Верховную Раду.

Так, "норма этого законопроекта: чтобы избежать конфликтов во время проведения мобилизационных мероприятий, мы уточняем как права военнообязанных, так и представителей ТЦК". А повестки могут вручать не только представители ТЦК, но и органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти.

"Повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но и через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти - чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы участвуют в мобилизационных мероприятиях, но на практике они очень часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации приобщаются к этим мероприятиям", - рассказал Вениславский.

К тому же, Вениславский анонсировал закон об обязанности украинцев носить с собой военный билет и как планируют урегулировать призыв тех, кто получает второе высшее образование.

Ранее мы писали, что кто будет иметь право на отсрочку от военной службы: на рассмотрение Рады готовят законопроект

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