САП отменила подозрение экс-заместителю председателя Полтавской ОГА Писоцкому — СМИ

Не были установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде — пишут СМИ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила отменить сообщение о подозрении экс-першему заместителю председателя Полтавской областной государственной администрации Андрею Писоцкому, поскольку не установлены достаточные доказательства для доказательства виновности лица в суде. Соответствующее постановление прокурором САП было принято еще 9 октября, передает «Слово и дело».

В решениях ВАКС от 29 ноября о возвращении залога одного из фигурантов дела Полтавской ОГА указывается, что основанием для возврата средств является закрытие уголовного производства в отношении одного из фигурантов. Как сообщает «Слово и дело» со ссылкой на свои источники, речь идет именно о Писоцком.

«Постановлением прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса Генерального прокурора от 09.10.2023 уголовное производство по подозреваемому закрыто на основании п. 3 ч. 1 ст. 284 УПК Украины», – пишет издание.

Ранее сообщалось, что экс-глава Полтавской облгосадминистрации подозревается в получении 176 тыс. евро и авто в качестве неправомерной выгоды.

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