Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. В Україні

САП скасувала підозру ексзаступнику голови Полтавської ОДА Пісоцькому — ЗМІ

14:15, 7 грудня 2023
Не були встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді — пишуть ЗМІ.
САП скасувала підозру ексзаступнику голови Полтавської ОДА Пісоцькому — ЗМІ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила скасувати повідомлення про підозру експершому заступнику голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрію Пісоцькому, оскільки не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді. Відповідна постанова прокурором САП була винесена ще 9 жовтня, передає «Слово і діло».

Зазначається, що в рішеннях ВАКС від 29 листопада про повернення застави одного з фігурантів справи Полтавської ОДА вказується, що підставою для повернення коштів є закриття кримінального провадження стосовно одного з фігурантів. Як повідомляє «Слово і діло» з посиланням на свої джерела, ідеться саме про Пісоцького.

«Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора від 09.10.2023 кримінальне провадження щодо підозрюваного закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України», – пише видання.

Раніше ми писали, що ексголову Полтавської облдержадміністрації підозрюють в одержанні 176 тис. євро та авто в якості неправомірної вигоди.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики