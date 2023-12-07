САП скасувала підозру ексзаступнику голови Полтавської ОДА Пісоцькому — ЗМІ

Не були встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді — пишуть ЗМІ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила скасувати повідомлення про підозру експершому заступнику голови Полтавської обласної державної адміністрації Андрію Пісоцькому, оскільки не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді. Відповідна постанова прокурором САП була винесена ще 9 жовтня, передає «Слово і діло».

Зазначається, що в рішеннях ВАКС від 29 листопада про повернення застави одного з фігурантів справи Полтавської ОДА вказується, що підставою для повернення коштів є закриття кримінального провадження стосовно одного з фігурантів. Як повідомляє «Слово і діло» з посиланням на свої джерела, ідеться саме про Пісоцького.

«Постановою прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора від 09.10.2023 кримінальне провадження щодо підозрюваного закрито на підставі п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК України», – пише видання.

Раніше ми писали, що ексголову Полтавської облдержадміністрації підозрюють в одержанні 176 тис. євро та авто в якості неправомірної вигоди.

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