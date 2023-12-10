Игнат рассказал о шведских истребителях Gripen, которые может получить Украина

Украинские пилоты тестировали истребители Gripen и, по словам Игната, это неплохой вариант.

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Украина совместно с партнерами рассматривает возможность получения шведских истребителей Gripen как дополнительный компонент к уже планируемому использованию самолетов F-16. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что украинские пилоты недавно проводили тестирование этих самолетов в Швеции, хотя эти мероприятия не были частью обучения.

"Основным боевым самолетом будет F-16... Также рассматривается и Gripen, шведская сторона может передать Украине то количество, которое у нее есть на сегодняшний день. О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принято решение по Gripen - это будет неплохим вариантом для нас", - отметил он.

По словам Юрия Игната, Швеция рассматривает возможность разработки более новых версий истребителя Gripen, которые будут использовать ее воздушные силы. Это создает перспективу для Украины получить эти самолеты в будущем.

Спикер также подчеркнул, что украинские пилоты провели тестирование истребителей Gripen в Швеции во время своего первого визита в страну. Однако эти мероприятия не считались тренировкой, а скорее были направлены на исследование возможностей предоставления Украине этой техники и проведения ознакомительных полетов для оценки ее эффективности.

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