Ігнат розповів про шведські винищувачі Gripen, які може отримати Україна

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Рішення КСУ щодо малозначності спорів не визнає неконституційними процесуальні фільтри у Верховному Суді, — думка Касаційного господарського суду

У КГС Верховного Суду вважають, що рішення КСУ у справі про малозначність спорів не стосується процесуальних фільтрів в касаційній інстанції, і справа на 1,24 млн грн є малозначною та не підлягає розгляду Верховним Судом.

Суд повинен пересвідчитися, що наданий адвокатом обсяг послуг і витрачений на це час відповідають критерію реальності витрат, — ВС про відшкодування витрат на професійну правову допомогу

Також Верховний Суд підкреслив, що розмір відшкодування моральної шкоди не повинен призводити до безпідставного збагачення потерпілого.

Чи необхідне повторне призначення слідчого або прокурора у кримінальному провадженні, яке було виділене або об'єднане з іншим, - позиція ВС

У цій справи суди попередніх інстанцій вказали, що при виділенні матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження необхідно знову призначити слідчого та прокурора у виділеному кримінальному провадженні, а тому всі докази сторони обвинувачення є недопустимими, - яку позицію зайняв Верховний Суд.

Верховний Суд визначив, коли висновок експерта, який проводив почеркознавчу експертизу, є недопустимим доказом

Місцевий суд визнав недопустимим доказом висновок судово-почеркознавчої експертизи через недотримання порядку її проведення без дослідження вільних зразків підпису, які не були надані експерту.

Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

  1. В Україні

Ігнат розповів про шведські винищувачі Gripen, які може отримати Україна

13:19, 10 грудня 2023
Українські пілоти тестували винищувачі Gripen і, за словами Ігната, це непоганий варіант.
Ігнат розповів про шведські винищувачі Gripen, які може отримати Україна
Джерело фото: suspilne
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Україна спільно з партнерами розглядає можливість отримання шведських винищувачів Gripen як додатковий компонент до уже планованого використання літаків F-16. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що українські пілоти нещодавно проводили тестування цих літаків у Швеції, хоча ці заходи не були частиною навчання.

«Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас», - зазначив він.

За словами Юрія Ігната, Швеція розглядає можливість розробки новіших версій винищувача Gripen, які будуть використовувати її повітряні сили. Це створює перспективу для України отримати ці літаки у майбутньому.

Речник також підкреслив, що українські пілоти провели тестування винищувачів Gripen у Швеції під час свого першого візиту до країни. Проте ці заходи не вважалися тренуванням, а скоріше були спрямовані на дослідження можливостей надання Україні цієї техніки та проведення ознайомчих польотів для оцінки її ефективності.

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