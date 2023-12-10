Ігнат розповів про шведські винищувачі Gripen, які може отримати Україна

Українські пілоти тестували винищувачі Gripen і, за словами Ігната, це непоганий варіант.

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Україна спільно з партнерами розглядає можливість отримання шведських винищувачів Gripen як додатковий компонент до уже планованого використання літаків F-16. Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що українські пілоти нещодавно проводили тестування цих літаків у Швеції, хоча ці заходи не були частиною навчання.

«Основним бойовим літаком буде F-16... Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогоднішній день. Про кількість ми не говоримо. Але основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Якщо буде прийняте рішення щодо Gripen - це буде непоганим варіантом для нас», - зазначив він.

За словами Юрія Ігната, Швеція розглядає можливість розробки новіших версій винищувача Gripen, які будуть використовувати її повітряні сили. Це створює перспективу для України отримати ці літаки у майбутньому.

Речник також підкреслив, що українські пілоти провели тестування винищувачів Gripen у Швеції під час свого першого візиту до країни. Проте ці заходи не вважалися тренуванням, а скоріше були спрямовані на дослідження можливостей надання Україні цієї техніки та проведення ознайомчих польотів для оцінки її ефективності.

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