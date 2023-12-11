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Блокирование Венгрией решений по Украине не помешает расширению Евросоюза, — Кулеба

12:42, 11 декабря 2023
По словам Дмитрия Кулебы, если у ЕС не будет единства, это будет иметь катастрофические последствия, но не подорвет процесс расширения - Украина будет членом Евросоюза.
Блокирование Венгрией решений по Украине не помешает расширению Евросоюза, — Кулеба
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Если из-за блокирования Венгрией Евросоюз не сможет принять решение о начале переговоров с Украиной о членстве, это будет иметь катастрофические последствия, в том числе и для ЕС, но не остановит процесс расширения – Украина будет членом Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я пришел сюда с четким посланием о готовности Украины сделать домашнее задание, чтобы начать переговоры о вступлении и двигаться к членству в ЕС. Мы также ожидаем, что Европейский Союз примет решение, оценившее усилия, приложенные Украиной, и предоставит моей стране возможность начать переговоры о вступлении», - отметил Кулеба перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

В то же время Кулеба уточнил, что в повестке дня предстоящего «сложного» заседания Европейского Совета, которое состоится 14-15 декабря в Брюсселе, будут «четыре конкретных вопроса», связанных с Украиной:

  • первое – о начале переговоров о вступлении,
  • второе – о принятии механизма, который обеспечит финансовую стабильность Украины,
  • третий вопрос – о продолжении финансирования Европейского фонда мира,
  • четвертое – о введении 12-го пакета санкций.

«Я думаю, что ставки очень высоки и для Украины, и для Европейского Союза. Для народа Украины это будет крайне демотивационное решение, но и для Европейского Союза это будет сигналом к сдерживанию в сфере расширения... Я не сомневаюсь, что процесс расширения будет продолжаться, Украина будет членом ЕС», - ответил он на вопросы, которыми могут быть последствия в случае, если у ЕС не будет единства по этим вопросам.

Говоря о блокировочной позиции Будапешта, Кулеба выразил непонимание таких действий, потому что Украина, как этого хотела Венгрия, изменила законодательство об образовании и использовании языка национальных меньшинств. Он также категорически отверг обвинения о коррумпированности Украины.

«Мы знаем, откуда взялся этот нарратив, это крылатая фраза, не подкрепленная фактами», - отметил министр.

Ранее мы писали, что Венгрия к предстоящему саммиту Евросоюза блокирует все вопросы по Украине.

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