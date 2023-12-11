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Блокування Угорщиною рішень щодо України не стане на заваді розширення Євросоюзу, — Кулеба

12:42, 11 грудня 2023
За словами Дмитра Кулеби, якщо в ЄС не буде єдності, це матиме катастрофічні наслідки, але не підірве процесу розширення - Україна буде членом Євросоюзу.
Блокування Угорщиною рішень щодо України не стане на заваді розширення Євросоюзу, — Кулеба
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Якщо через блокування Угорщиною Євросоюз не зможе ухвалити рішення щодо початку переговорів з Україною про членство, це матиме катастрофічні наслідки, зокрема і для ЄС, але не зупинить процесу розширення - Україна буде членом Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Я прийшов сюди з чітким посланням про готовність України зробити домашнє завдання, щоб розпочати переговори про вступ і рухатися до членства в ЄС. Ми також очікуємо, що Європейський Союз ухвалить рішення, яке оцінить зусилля, докладені Україною, і надасть моїй країні можливість розпочати переговори про вступ», - зазначив Кулеба перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

Водночас Кулеба уточнив, що на порядку денному майбутнього «складного» засідання Європейської Ради, яке відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі, будуть «чотири конкретні питання», пов'язані з Україною:

  • перше - про початок переговорів про вступ,
  • друге - про ухвалення механізму, що забезпечить фінансову стабільність України,
  • третє питання - про продовження фінансування Європейського фонду миру,
  • четверте - про запровадження 12-го пакета санкцій.

«Я думаю, що ставки дуже високі і для України, і для Європейського Союзу. Для народу України це буде вкрай демотиваційне рішення, але і для Європейського Союзу це буде сигналом до стримування у сфері розширення... Я не маю жодного сумніву, що процес розширення триватиме, Україна буде членом ЄС», - відповів він на запитання, якими можуть бути наслідки в разі, якщо в ЄС не буде єдності щодо цих питань.

Говорячи про блокувальну позицію Будапешта, Кулеба висловив нерозуміння таких дій, бо Україна, «як цього хотіла Угорщина», змінила законодавство про освіту та використання мови національних меншин. Він також категорично відкинув звинувачення про корумпованість України.

«Ми знаємо, звідки взявся цей наратив, це крилата фраза, не підкріплена фактами», - зазначив міністр.

Раніше ми писали, що Угорщина до майбутнього саміту Євросоюзу блокує усі питання щодо України.

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