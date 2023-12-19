Кабмин назначил нового главу Гослесагентства: кто им стал

Виктора Смаля назначили председателем Государственного агентства лесных ресурсов.

Источник фото: Открытый лес

Во вторник, 19 декабря, Кабинет Министров Украины на заседании принял назначение нового председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, новым главой Госспецсвязи стал Виктор Смаль.

Кабмином уволен Смаль Виктор Игоревич с должности заместителя Председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации и назначен Председателем Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

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