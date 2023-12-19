Кабмін призначив нового голову Держлісагентства: хто ним став

Віктора Смаля призначили головою Державного агентства лісових ресурсів.

Джерело фото: Відкритий ліс

У вівторок, 19 грудня, Кабінет Міністрів України на засіданні ухвалив призначення нового голови Державного агентства лісових ресурсів України. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, новим головою Держспецзв'язку став Віктор Смаль.

Кабміном звільнено Смаля Віктора Ігоровича з посади заступника Голови Державного агентства лісових ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації та призначено його Головою Державного агентства лісових ресурсів України.

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