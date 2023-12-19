Через блокаду поляками кордону Україна зазнала збитків в 1 млрд євро

Щоденний простій однієї української вантажівки на кордоні коштує близько 300-350 євро.

Джерело фото: Ministry.for.restoration

Українська економіка продовжує зазнавати великих збитків через блокування пунктів пропуску на кордоні з Польщею, і ці втрати наразі оцінюються в 1 мільярд євро. Про це заявив під час брифінгу віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

За словами Баліна, щоденний простій українських перевізників на кордоні коштує приблизно 300-350 євро за кожен вантажний автомобіль. Це змушує компанії шукати альтернативні маршрути через кордон із іншими країнами, такими як Словаччина, Угорщина і Румунія, у намаганні мінімізувати збитки.

Крім того, він зауважив, що ситуація з блокадою така складна, що більшість українських водіїв, ймовірно, не зможуть повернутися додому до святкових свят.

За даними Державної прикордонної служби упродовж вихідних, 16-17 грудня, кількість перетинів кордону України на добу склала більш як 100 тисяч осіб і близько 24 тисяч транспортних засобів.

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